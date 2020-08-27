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Вокруг Анастасии Заворотнюк не перестают множиться слухи. Отсутствие достоверных данных о ее здоровье не дает покоя фанатам и журналистам. Родные скрывают все сведения об актрисе, а СМИ приходится выискивать любые детали, чтобы узнать подробности.
Недавно источники, близкие к знаменитому семейству, сообщили, что состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" настолько улучшилось, что она готова вернуться на экраны. Такими приятными новостями фанатов обрадовал мужчина, который проживает в том же поселке, что и любимица публики с родными. Он заверил, что артистка полна оптимизма и вот-вот снова начнет радовать своих зрителей киноработами.
Однако незадолго до этой вести в прессе появились совсем не обнадеживающие новости. Некоторые утверждают, что никаких улучшений в состоянии здоровья Анастасии нет. Напротив, ей становится только хуже. По данным источников, Заворотнюк заметно располнела и потеряла свою густую шевелюру.
По одной из версий, актриса была замечена в клинике в Нью-Йорке. При этом ее супруг Петр Чернышов много времени проводит с нею в американской больнице.
Впрочем, вскоре в СМИ появилось опровержение новости о заграничном лечении самой знаменитой няни в России. Говорят, что она лечится в московской Центральной клинической больнице. При этом один из медиков рассказал, что состояние звезды снова ухудшилось: пришлось провести плановую госпитализацию.
Другой наблюдательный и разговорчивый медработник делился со СМИ впечатлениями от мимолетной встречи с Анастасией – он видел, как актрису перевозили кресле. Медик сказал, что сейчас звезда выглядит, как "Фриске на каталке".
Впрочем, незадолго до откровений неназванного медработника о состоянии Анастасии рассказали ее соседи по элитному поселку. По их словам, сейчас Заворотнюк выглядит гораздо лучше – звезда похудела, а волосы, утраченные из-за химиотерапии, снова отросли.
Без официальных заявлений родных Анастасии Заворотнюк
сложно понять, что действительно происходит с актрисой. По некоторым данным, муж звезды изо всех сил старается поддерживать супругу в тяжелом положении.
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