Возвращается в кино или борется из последних сил: что сейчас происходит с Заворотнюк

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В СМИ ходит масса версий о нынешнем состоянии звезды

Вокруг Анастасии Заворотнюк не перестают множиться слухи. Отсутствие достоверных данных о ее здоровье не дает покоя фанатам и журналистам. Родные скрывают все сведения об актрисе, а СМИ приходится выискивать любые детали, чтобы узнать подробности.

Недавно источники, близкие к знаменитому семейству, сообщили, что состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" настолько улучшилось, что она готова вернуться на экраны. Такими приятными новостями фанатов обрадовал мужчина, который проживает в том же поселке, что и любимица публики с родными. Он заверил, что артистка полна оптимизма и вот-вот снова начнет радовать своих зрителей киноработами.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Однако незадолго до этой вести в прессе появились совсем не обнадеживающие новости. Некоторые утверждают, что никаких улучшений в состоянии здоровья Анастасии нет. Напротив, ей становится только хуже. По данным источников, Заворотнюк заметно располнела и потеряла свою густую шевелюру.

По одной из версий, актриса была замечена в клинике в Нью-Йорке. При этом ее супруг Петр Чернышов много времени проводит с нею в американской больнице.

Впрочем, вскоре в СМИ появилось опровержение новости о заграничном лечении самой знаменитой няни в России. Говорят, что она лечится в московской Центральной клинической больнице. При этом один из медиков рассказал, что состояние звезды снова ухудшилось: пришлось провести плановую госпитализацию.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Другой наблюдательный и разговорчивый медработник делился со СМИ впечатлениями от мимолетной встречи с Анастасией – он видел, как актрису перевозили кресле. Медик сказал, что сейчас звезда выглядит, как "Фриске на каталке".

Впрочем, незадолго до откровений неназванного медработника о состоянии Анастасии рассказали ее соседи по элитному поселку. По их словам, сейчас Заворотнюк выглядит гораздо лучше – звезда похудела, а волосы, утраченные из-за химиотерапии, снова отросли.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Без официальных заявлений родных Анастасии Заворотнюк сложно понять, что действительно происходит с актрисой. По некоторым данным, муж звезды изо всех сил старается поддерживать супругу в тяжелом положении. 

Ольга ФЕДОРОВА

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