Вакцина от грозящей инфекции появится в конце лета

Новый вирус гриппа грозит жителям России в этом сезоне. У россиян пока что нет иммунитета от инфекции, поэтому важно сделать упор на иммунизацию населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным по эпидситуации в РФ.

По словам руководителя службы, вакцины против гриппа появятся в российских регионах уже 31 августа, отмечает "ФедералПресс".

Намеченный охват населения в 2020 году по прививкам – не менее 60% населения, сообщает РИА "Новости".