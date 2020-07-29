Среди задержанных в Белоруссии граждан РФ оказались бойцы ЧВК "Мар"

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Информагентство "БЕЛТА" сообщило о задержании 33 граждан России, якобы связанных с ЧВК "Вагнера".
По информации журналистов у задержанных имелись при себе российские паспорта, а также на них была надета форма в стиле "милитари".
Отметим, информация о принадлежности бойцов к ЧВК "Вагнера" была опровергнута источником в белорусских силовых структурах. Указанный в списке под номером один Милаев Артем является сотрудником ЧВК "Мар", – сообщает издание "Правда".
Что касается остальных задержанных, то они также не имеют никакого отношения к частной военной компании "Вагнера", - подтверждает источник.
Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК
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