Выплаты хотят привязать к средним зарплатам в регионах

Пособия по безработице могут серьезно возрасти. О необходимости оказать поддержку людям, испытывающим проблемы с трудоустройством, высказались общественники.

Так, по мнению экспертов из российской Федерация независимых профсоюзов, выплаты безработным должны быть не ниже размера прожиточного минимума в субъекте. При этом верхнюю границу такой финансовой поддержки нужно приблизить к средней заработной плате.

Если кабмин даст положительное решение по этой инициативе, денежные выплаты безработным могут резко возрасти. По расчетам специалистов, суммы достигнут 12 – 51 тыс. руб., пишут "Известия".

В Минтруде заявили о готовности проанализировать предложение общественников. И при этом отметили, что пособие – это временная вспомогательная мера для граждан, оставшихся без средств к существованию. Государственные выплаты не должны быть приравнены к зарплатам, передает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что эксперты предрекли россиянам массовое обеднение к концу 2020 года. Это может произойти в случае второй волны коронавируса.