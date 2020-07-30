Экологические проблемы в регионе замалчивались десятилетиями

Владимир Путин ударил кулаком по столу во время очередного онлайн-совещания. Встреча была посвящена ситуации в городе Усолье-Сибирское. Президент раскритиковал экологическую обстановку в регионе и потребовал разобраться с ситуацией в обозначенные сроки.

Российский лидер заявил, что проблему с окружающей средой под Иркутском замалчивали несколько десятилетий. Он признал, что сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

По словам Путина, нарушенная экосреда должна быть восстановлена и для этого необходимо определить план работ.

"Через три месяца доложить, что сделано",

– заключил Путин и с негодованием ударил кулаком по столу.

Напомним, что во время онлайн-совещаний, которые проводят члены правительства, журналисты следят не только за словами политиков, но и за их жестами. В Сети не раз подмечали, что Владимир Путин делает с ручкой во время своей речи. Ранее президент раскручивал канцелярский предмет на столе или с силой бросал его.