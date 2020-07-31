Деньги со "спящих" счетов россиян предлагают списывать без разрешения

Подобная мера поможет клиентам, считают в кредитных организациях

Банки просят предоставить им возможность списывать деньги со "спящих" счетов клиентов, чтобы отправить средства на погашение кредитов или комиссий. Делать это планируют даже в том случае, если связаться с человеком и обновить данные о счетах не вышло. 

Как сообщают "Известия", инициативу поддерживают крупнейшие кредитные организации России. Они полагают, что подобная мера позволит уменьшить случаи мошенничества, а также поможет клиентам избежать штрафов в случае, если не смогли вовремя совершить платеж по кредиту. 

Сейчас банки вынуждены формировать просрочку, даже если у клиента есть средства на погашение, указывает "ФедералПресс". Подобное создает неудобство и для кредитной организации, которая формирует резервы, и для клиента. 

На данный момент у банков нет полномочий списывать средства со счетов, владелец которых больше года не обновлял свои идентификационные данные, сообщает телеканал "360"

Евгения НАГОРСКАЯ

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