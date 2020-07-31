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Миновал экватор лета, а это значит, что начался сезон уборки урожая. В выращивании овощей и фруктов есть много особенностей, которые необходимо знать. Например, по словам опытных садоводов, соседство укропа с некоторыми культурами может привести к тому, что их урожай погибнет.
Перец
Лучше всего не сажать укроп рядом с перцем, поскольку плоды могут не завязаться или плохо расти. Опасно и соседство с базиликом, который известен своим необычным ароматом. Тесная "дружба" с укропом может лишить растение запаха и вкуса.
Помидоры
Навредит растение и помидорам. Зеленый ковер может отпугнуть насекомых, которые опыляют плоды. Это может быть чревато скудным урожаем.
Морковь
Соседство укропа и моркови может привести к частичной или даже полной потере урожая, потому что грядки будет неудобно и тяжело прореживать.
Поэтому к посадке укропа нужно подходить ответственно и знать все тонкости его соседства с другими культурами, которые могут расти в огороде.
Ранее "Утро.ру" публиковало секреты правильного ухода за укропом.
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