Зелень может серьезно навредить другим растениям

Миновал экватор лета, а это значит, что начался сезон уборки урожая. В выращивании овощей и фруктов есть много особенностей, которые необходимо знать. Например, по словам опытных садоводов, соседство укропа с некоторыми культурами может привести к тому, что их урожай погибнет.

Перец

Лучше всего не сажать укроп рядом с перцем, поскольку плоды могут не завязаться или плохо расти. Опасно и соседство с базиликом, который известен своим необычным ароматом. Тесная "дружба" с укропом может лишить растение запаха и вкуса.

Помидоры

Навредит растение и помидорам. Зеленый ковер может отпугнуть насекомых, которые опыляют плоды. Это может быть чревато скудным урожаем.

Морковь

Соседство укропа и моркови может привести к частичной или даже полной потере урожая, потому что грядки будет неудобно и тяжело прореживать.

Поэтому к посадке укропа нужно подходить ответственно и знать все тонкости его соседства с другими культурами, которые могут расти в огороде.

Ранее "Утро.ру" публиковало секреты правильного ухода за укропом.