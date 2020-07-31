"Как у него не лопнула голова?": Якубовича поразила работоспособность Путина

"Как у него не лопнула голова?": Якубовича поразила работоспособность Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий "Поле чудес" заявил о бесконечной усталости главы РФ

Российский журналист Леонид Якубович, который отмечает 31 июля свое 75-летие, заявил, что президент России Владимир Путин является "очень уставшим человеком". По его словам, остается только гадать, как у российского лидера, по горло загруженного бесконечными заботами, до сих пор "не лопнула голова".

Бессменный телеведущий "Поле чудес" признался, что работоспособность и ум главы государства не укладываются у него в голове: президент страны может "сыпать" на протяжении нескольких часов статистикой, отвечая на самые разные вопросы.

"Я видел его три раза. В течение трех или четырех часов, без бумаги, он отвечал на вопросы из сферы деятельности, о которых я вообще не знал. Мгновенно. Он "сыпет" цифрами так, как будто он готовился к этому неделю. Я не понимаю, что помещается у него в голове. При всем при этом я понимаю, что он очень уставший человек. Как у него не лопнула голова?" - вопрошает журналист в эфире RTVI.

Сам президент отметил, поздравляя телеведущего с юбилеем, что его самоотдача и творчество дают зрителям яркие и положительные эмоции. Он пожелал Якубовичу здоровья, успехов и процветания.

Поздравление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что Якубович отказался праздновать свой юбилей, объяснив это распространением коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

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