Якубович отказался праздновать юбилей из-за болезни

Якубович отказался праздновать юбилей из-за болезни
Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость надеется собрать родных и близких позже, когда наступит улучшение

В пятницу, 31 июля, Леониду Якубовичу исполняется 75 лет. Однако он не будет отмечать юбилей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ведущий "Поле чудес" рассказал о своем решении в стихотворной форме.

"Дорогие мои! Опасаясь За здоровье родных мне людей, За семью опасаясь, я, каюсь, Отменяю я свой юбилей!"

В этом же стихотворении Леонид Якубович пообещал собрать родных и близких за праздничным столом после того, как эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Как пишет сайт "Комсомольская правда", ведущий рассказал, что этот праздник проведет в тесном кругу семьи в гостях у одного из своих друзей.

Он также поделился планами на будущее. Сейчас звезда "Поле чудес" работает над несколькими новыми проектами. Ведущий сообщил, что ему в голову пришла интересная идея – он придумал неожиданную форму телеинтервью. Возможно, в скором времени зрители смогут увидеть новую работу звезды телеэкрана.

Ранее Леонид Якубович откровенно рассказал о своей пенсии. Бессменный ведущий популярного шоу признался, что получает выплаты в размере 23 тыс. руб., но не тратит их, а копит.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

Не раньше августа: ЕС не стал открывать границы с Россией

Европа не добавила новые страны в старый список

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей