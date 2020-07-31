Знаменитость надеется собрать родных и близких позже, когда наступит улучшение

В пятницу, 31 июля, Леониду Якубовичу исполняется 75 лет. Однако он не будет отмечать юбилей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ведущий "Поле чудес" рассказал о своем решении в стихотворной форме.

"Дорогие мои! Опасаясь За здоровье родных мне людей, За семью опасаясь, я, каюсь, Отменяю я свой юбилей!"

В этом же стихотворении Леонид Якубович пообещал собрать родных и близких за праздничным столом после того, как эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Как пишет сайт "Комсомольская правда", ведущий рассказал, что этот праздник проведет в тесном кругу семьи в гостях у одного из своих друзей.

Он также поделился планами на будущее. Сейчас звезда "Поле чудес" работает над несколькими новыми проектами. Ведущий сообщил, что ему в голову пришла интересная идея – он придумал неожиданную форму телеинтервью. Возможно, в скором времени зрители смогут увидеть новую работу звезды телеэкрана.

Ранее Леонид Якубович откровенно рассказал о своей пенсии. Бессменный ведущий популярного шоу признался, что получает выплаты в размере 23 тыс. руб., но не тратит их, а копит.