Журналисты считают, что российский лидер похож на отца американского президента

Западные журналисты нашли новую сенсационную версию, которая объясняет, почему Владимир Путин настолько просто "управляет" хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Своим открытием поделился телеканал MSNBC. Оказывается, весь секрет кроется во внешности лидера РФ, который, как полагают представители штатовского СМИ, "похож на родного отца Трампа".

"Ору! Нет, я просто визжу от заголовка MSNBC: Владимир Путин легко манипулирует Дональдом Трампом, потому что похож на его родного отца! Политолоххх уровень Бог", – в шутку заметил пользователь Swiss©️Vatnik в "Твиттер".

Один из комментаторов под этим постом посоветовал американцам во время "употребления психоанализа" закусывать.



Ору! Нет я просто визжу от заголовка MSNBC: Владимир Путин легко манипулирует Дональдом Трампом, потому что похож на его родного отца! Политолоххх уровень Бог 😂 pic.twitter.com/TZDpfhkkcc — Swiss©️Vatnik (@KissMyBlacklist) July 30, 2020

"Орущую" версию выдала на-гора корреспондент вышеозначенного телеканала Джой Рид, которая ознакомилась с книгой племянницы племянницы президента США Мэри Трамп. По ее словам, батюшка Трампа в ней представлен очень похожим на Путина, чем и объясняется умение лидера нашей страны "использовать" американского лидера.

Напомним, на днях, бывший посол США в России, научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт опубликовал целый доклад, посвященный преемнику Путина на президентском посту. Главное в его измышлениях было то, что он подчеркнул важность возможной замены нашего президента не только для РФ, но и для самих Штатов.

