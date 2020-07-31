Чеченский лидер рассказал о повышении по воинской службе

Недавно Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Президент лично позвонил главе Чеченской Республики, чтобы поздравить с повышением. Своими впечатлениями от разговора с российским лидером политик поделился в эфире федерального канала.

По словам Кадырова, он сразу же побежал к телефону, когда узнал о звонке Путина. На вопрос президента, сидит ли глава Чечни, он ответил:

"Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою".

После этого президент России зачитал указ, поздравив политика, рассказал Кадыров в интервью "Россия-24".

Чеченский лидер добавил, что считает Путина великим человеком и самым авторитетным главой государства в мире, передает URA.RU.

Кадыров также прокомментировал ситуацию с США, заявив, что попросит у американцев еще больше санкций, которые ввели против семьи политика в середине июля, пишет "Царьград".

В чем именно Соединенные Штаты обвинили Кадырова, ранее писало "Утро.ру".