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Есть одна простая хитрость, которая позволит садоводам побыстрее собрать урожай спелых, сочных томатов. Для этого не нужны специальные удобрения или прикормки – достаточно взять простой полиэтиленовой пакет.
Такой метод подойдет для кистей, где рядом растут совсем зеленые помидоры и созревающий плод. Наливающийся краснотой томат выделяет газ этилен, который способствует созреванию "соседей".
Все, что потребуется сделать – надеть пакет на кисть, разместив все помидоры внутри. Первые признаки созревания плодов проявятся через пять дней, а спустя неделю будет заметна явная разница между зелеными помидорами, закрытыми пакетом, и висящими без "укрытия" плодами на других кистях.
Кстати, в пакет можно подложить сорванный спелый помидор – он тоже станет активатором созревания других томатов, пишет автор канала "Маленький сад на краю Вселенной" в "Яндекс.Дзене".
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом подкормки для помидоров с жидким мылом.
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