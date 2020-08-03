Будут мясистые и сладкие: рецепт подкормки для помидоров из соли

Будут мясистые и сладкие: рецепт подкормки для помидоров из соли
Фото: pixabay.com
Питательным средством нужно пользоваться в августе

Сочные домашние томаты – настоящее украшение стола. У каждого садовода есть свои секреты по выращиванию этого овоща. Сегодня "Утро.ру" расскажет, как нужно ухаживать за помидорами в августе.

Простое средство на основе обычной пищевой соли положительно скажется на урожае этого овоща. После такой подкормки плоды вырастут крупными и сочными. Сделать питательный раствор для томатов можно всего за один час.

Способ приготовления

Садоводу потребуется вода, соль и зола. Главное – сохранить правильные пропорции, а именно: на 1 стакан золы нужно взять 1 ст. л. соли и 10 л воды. Смесь следует хорошенько перемешать и настаивать в течение одного часа.

Если пропорции будут нарушены, это может плохо сказаться на самом растении, а также кислотности почвы, отмечает автор канала "Загородная жизнь" в "Яндекс.Дзен".

Такой прикормкой нужно поливать растения раз в десять дней в период плодоношения помидоров. Расход – пол-литра на один куст.

Ранее "Утро.ру" делилось необычным способом выращивания томатов. Для ускорения созревания может помочь обыкновенный пластиковый пакет.

Ольга ФЕДОРОВА

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