"Выбрали шута": захватчик банка в Киеве резко высказался о Зеленском

"Выбрали шута": захватчик банка в Киеве резко высказался о Зеленском
Владимир Зеленский. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Злоумышленник посетовал, что в стране нет перемен к лучшему

Мужчина, захвативший отделение банка в столице Украины, назвал главу Незалежной Владимира Зеленского шутом. По его мнению, с приходом нового президента дела в государстве не улучшились, хотя действующий лидер нации обещал обратное.

В своем обращении захватчик напомнил, что Украина – свободная страна. Относительно недавно в Незалежной прошли выборы главы государства. Тогда украинцы приняли решение отдать этот пост Зеленскому.

По мнению грозившегося взорвать бомбу, граждане Украины посадили в кресло президента шута, который дал много обещаний, но не сделал ничего хорошего для страны. Своими мыслями мужчина поделился в прямом эфире телеканала "112 Украина", сообщает издание "Страна.ua".

В ходе штурма БЦ "Леонардо" захватчик был задержан, передает "112 Украина".

Ранее "Утро.ру" рассказывало об инциденте в киевском бизнес-центре. Мужчина пригрозил взорвать бомбу у банка, расположенного в здании. Злоумышленник потребовал, чтобы на место незамедлительно прибыли правоохранители. 

Ольга ФЕДОРОВА

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