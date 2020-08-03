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Мужчина, захвативший отделение банка в столице Украины, назвал главу
Незалежной Владимира Зеленского шутом. По его мнению, с приходом нового президента дела в государстве не улучшились, хотя действующий лидер нации обещал обратное.
В своем обращении захватчик напомнил, что Украина – свободная страна. Относительно недавно в Незалежной прошли выборы главы государства. Тогда украинцы приняли решение отдать этот пост Зеленскому.
По мнению грозившегося взорвать бомбу, граждане Украины посадили в кресло президента шута, который дал много обещаний, но не сделал ничего хорошего для страны. Своими мыслями мужчина поделился в прямом эфире телеканала "112 Украина", сообщает издание "Страна.ua".
В ходе штурма БЦ "Леонардо"
захватчик был задержан, передает "112 Украина".
Ранее "Утро.ру" рассказывало об инциденте в киевском бизнес-центре. Мужчина пригрозил
взорвать бомбу у банка, расположенного в здании. Злоумышленник потребовал,
чтобы на место незамедлительно прибыли правоохранители.
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