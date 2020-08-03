В Киеве мужчина пообещал взорвать бомбу в бизнес-центре

Полиция ведет переговоры со злоумышленником

Киевские стражи порядка вступили в диалог с мужчиной, который пообещал взорвать бомбу у банка, расположенного в бизнес-центре. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в "Фейсбук". 

Уточняется, что в полдень в полицию позвонила сотрудница банка и рассказала, что мужчина приблизительно 35 лет взял служащих и всех, кто находился в отделении, в заложники. Злоумышленник предупредил, что у него в рюкзаке лежит бомба, и потребовал вызвать стражей порядка. 

Геращенко добавил, что сотрудникам учреждения удалось покинуть здание. В банке осталась только руководитель отделения. Она решила не покидать помещения по собственному желанию.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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