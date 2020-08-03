В Пенсионном фонде России развеяли мифы о выплатах в августе

"Путинскую десятку" отказались не продлевать

В ПФР подробно рассказали о том, кто сможет получить выплаты в августе 2020 года. Ведь правительство решило не продлевать соцпомощь в размере 10 тыс. рублей. 

Финансовую помощь от государства получат те граждане, которые не успели подать заявление ранее. Такое правило коснется семей, где есть дети от нуля до 16 лет, а сами выплаты можно будет получить до 1 октября 2020 года. Как сообщает "Политика сегодня", большая часть граждан уже получила финансовую поддержку от государства. 

Напомним, что поддержку семей правительство РФ осуществляет практически с начала пандемии коронавируса. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что в России упростили выдачу пособий. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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