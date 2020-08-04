Не стоит долго лежать в кровати с утра

Праздник Трофима Бессонника отмечается церковью 5 августа. В этот день святой отказался отрекаться от Христа и стал жертвой гонений язычников. Крестьяне стараются сегодня встать раньше из-за сухой погоды, потому что нужно больше сделать в поле и на огороде.

Традиции и обычаи на 5 августа

В этот день принято собирать калину, которая богата целебными свойствами. Из ее коры готовят настои для остановки кровотечения, при болезнях в желудке и дефиците витаминов. Цветами калины лечат больную кожу. А еще 5 августа собирают малину, не менее полезную для организма. Еще в старину ее собирали не только для варенья, но и использовали в качестве антисептика.

Что нельзя делать 5 августа

В день святого Трофима запрещено ломать или рубить ветки калины – это может привести к большой беде. Не стоит ходить одному в лесную чащу, особенно одиноким. Поверье гласит, что это приведет к смерти. Нельзя долго лежать в кровати и лениться.

Суеверия и приметы на 5 августа

1. Если звезды засверкали перед рассветом – через несколько дней хлынут дожди.

2. На улице к ночи туманно – завтра будет хорошая погода.

3. За окном дождь – помогает в поле святой Трофим.

4. Рубить ветки калины – к несчастью.

5. Долго спать – не привести в порядок хозяйство.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август.

