По традиции в этот день собирают ягоды

Православная церковь чтит 6 августа память князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира. Они были убиты по приказу своего брата Святополка. Считаются защитникам земли русской. В этот день крестьяне приступали к жатве, делали заготовки к зимнему сезону из черемухи и смородины.

Что нужно делать 6 августа

Традиционно 6 августа собирают ягоды – смородину и черемуху, которые ценятся за целебные свойства. Их соком лечат воспаления и избавляются от инфекций. Стоит уделить внимание заготовке банных веников. При этом березовый лист должен быть нежным, как бархат. Выбирайте ветви потоньше и подлиннее. До заката нужно пересчитать деньги – к успеху в будущих делах.

Что нельзя делать 6 августа

Нельзя выезжать в поле: поверье гласит, что в этот день работа запрещена.

Запрещена рубка леса для строительства и заготовки материалов – считается, что это приведет к семейной ссоре.

Нельзя нагружать себя сложной и трудновыполнимой работой, так же, как и домашними делами.

Приметы

Работать в поле – не уважать святых.

Теплый и солнечный день – холодная зима, а дождливая погода – снежная и теплая.

Утренний дождь – к хорошей погоде.

Мухи жужжат – к сухому дню.





Ранее "Утро.ру" публиковало подробный астрологический прогноз для женщин и мужчин на неделю с 3 по 6 августа.

