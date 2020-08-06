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В пятницу православные чтят память святой Анны – матери Богородицы. В народе 7 августа называли днем Анны Зимоуказательницы.
Что можно делать 7 августа
Что нельзя делать 7 августа
• Не стоит слишком сильно веселиться.
• Не нужно ругаться, так как это сулит несчастье в будущем.
• Нежелательно пересаживать цветы, так как в этот день они не приживутся.
• Чинить обувь или одежду лучше в другой день, иначе это навлечет беды.
Приметы на 7 августа
• Если на улице прохладно, то зима будет суровой.
• Сухо и тепло – жди зимой много солнца.
• Дождь с утра предвещает обильный снег зимой.
• Иней на окнах говорит о том, что температура уйдет в минус лишь в октябре.
• Много желудей – к теплой зиме.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с 3 по 9 августа.
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