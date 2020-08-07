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Православная церковь чтит 8 августа память мученика Ермолая Никомедийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.
Что можно делать 8 августа
Традиционно в этот день крестьяне заняты сбором яблок, хлеба и картофеля. Все плоды нужно убрать до того, как начнутся дожди, из-за которых они гниют. А вечер можно посвятить сбору целебных трав. Поверье гласит, что утренняя роса смывает с растений грязь, в полдень солнце их сушит, а после обеда наделяет полезными свойствами. По этой причине сбором занимаются в послеобеденное время.
Чего нельзя делать в Ермолаев день:
Приметы на 8 августа:
"Утро.ру" писало ранее о подробном гороскопе на август 2020 года.
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