Приметы на 8 августа: что нельзя делать в Ермолаев день

Приметы на 8 августа: что нельзя делать в Ермолаев день
Фото: pixabay.com
Запрещено ругаться и выяснять отношения

Православная церковь чтит 8 августа память мученика Ермолая Никомедийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.

Что можно делать 8 августа

Традиционно в этот день крестьяне заняты сбором яблок, хлеба и картофеля. Все плоды нужно убрать до того, как начнутся дожди, из-за которых они гниют. А вечер можно посвятить сбору целебных трав. Поверье гласит, что утренняя роса смывает с растений грязь, в полдень солнце их сушит, а после обеда наделяет полезными свойствами. По этой причине сбором занимаются в послеобеденное время.

Чего нельзя делать в Ермолаев день:

  • Женщинам нельзя шить и вязать: взять иголку на Ермолая – к несчастью.
  • Нельзя сквернословить – можно обречь себя на злые помыслы.
  • Запрещено выяснять отношения и ругаться – не стоит гневить святых.

Приметы на 8 августа:

  • Желтеют листья на липе – к ранней и холодной зиме.
  • Лягушки на берегу – будет непогода, сидят в воде – ждать засухи.
  • Пристают мухи – к дождю.
  • Багряный закат – к влажной осени, кукушку слышно поутру – к теплой и поздней.
  • Кошка потерлась о ноги – к богатству.


"Утро.ру" писало ранее о подробном гороскопе на август 2020 года.

Егор МАЛКОВ

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