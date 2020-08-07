Запрещено ругаться и выяснять отношения

Православная церковь чтит 8 августа память мученика Ермолая Никомедийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.

Что можно делать 8 августа

Традиционно в этот день крестьяне заняты сбором яблок, хлеба и картофеля. Все плоды нужно убрать до того, как начнутся дожди, из-за которых они гниют. А вечер можно посвятить сбору целебных трав. Поверье гласит, что утренняя роса смывает с растений грязь, в полдень солнце их сушит, а после обеда наделяет полезными свойствами. По этой причине сбором занимаются в послеобеденное время.

Чего нельзя делать в Ермолаев день:

Женщинам нельзя шить и вязать: взять иголку на Ермолая – к несчастью.

Нельзя сквернословить – можно обречь себя на злые помыслы.

Запрещено выяснять отношения и ругаться – не стоит гневить святых.

Приметы на 8 августа:



Желтеют листья на липе – к ранней и холодной зиме.

Лягушки на берегу – будет непогода, сидят в воде – ждать засухи.

Пристают мухи – к дождю.

Багряный закат – к влажной осени, кукушку слышно поутру – к теплой и поздней.

Кошка потерлась о ноги – к богатству.





"Утро.ру" писало ранее о подробном гороскопе на август 2020 года.