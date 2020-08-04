Выплаты 10 тысяч рублей на детей получат все

Выплаты 10 тысяч рублей на детей получат все
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Родителям, не имеющим возможности направить заявление по интернету, помогут сотрудники ПФР

Единовременную денежную помощь на детей в августе получат все семьи, которые имеют на это право. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

По распоряжению президента страны в июне 2020 г. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет было выделено по 10 тыс. рублей. Чтобы их получить, родитель или другой официальный представитель ребенка должен был просто оформить заявку на портале "Госуслуги".

В июле семьи с детьми до 16 лет получили еще по 10 тысяч. При этом тем, кто уже оформлял пособие в июне, подавать новое заявление не пришлось – деньги перевели автоматически. В общей сложности, пособие дошло до 90% адресатов.

Но еще 10% семей остались без материальной помощи. По данным ПФР, это, в основном, семьи, проживающие в отдаленных районах нашей страны, на Крайнем Севере, в горах, где нет интернета. Сейчас сотрудники ПФР составляют списки семей, которые не получили выделенные государством деньги на детей, передает РИА ФАН. Им помогут оформить заявления, и уже после 5 августа на их счета поступят сразу все положенные деньги.

Помимо этого, семьи с детьми других возрастных категорий или оказавшиеся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса, могут претендовать и на другие пособия в августе.

Николай ВИКТОРОВ

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