Растения нужно правильно обрезать и подкормить

Ягодный сезон подходит к концу. Но не стоит расслабляться – правильная обработка кустарников в августе позволит облегчить садоводу работу в саду в следующем году. "Утро.ру" рассказывает, что нужно сделать.

Обрезать малину

Малину в августе обрезают, чтобы кусты не расползались по участку, а новые побеги дали в следующем году хороший урожай. Удалите отплодоносившие стебли, а также сухие и слабые ветки. Оставьте только пару-тройку сильных для дальнейшего размножения.

В конце августа можно посадить новые саженцы. Выберите им место подальше от других плодоносящих кустарников, чтобы они не конкурировали друг с другом.

Обработать смородину и крыжовник

После сбора ягод приведите в порядок почву вокруг: прорыхлите ее и выдерните все сорняки. Если на растениях обнаружите признаки болезней или вредителей, опрыскайте кусты настойкой табака, чеснока или чистотела. Также эффективна 1% бордоская жидкость или медный купорос. В августе растения можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Поливать

Ягодным кустарникам нужно много воды. Она помогает формироваться цветковым почкам, которые дадут урожай в следующем году. Если месяц будет засушливым, обязательно поливайте кусты. Важно, чтобы вода была теплой.

Смородине будет достаточно 2-4 ведер на куст, а зависимости от его размеров и почвы, крыжовнику – 3, а малине – около 2 на кв. метр.

Высадить черенки

В конце августа начинайте высаживать подготовленные черенки смородины и крыжовника из теплицы. Удобрите почву компостом или навозом. Следите, чтобы вокруг черенков не было сорняков. Обязательно регулярно поливайте. Верхушки следует обрезать, что позволит корням лучше питать стебли.