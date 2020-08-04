Самка сычуаньского такина появилась на свет в конце марта

Сегодня Московский зоопарк поделился радостной новостью: в Центре воспроизводства родился детеныш краснокнижного зверя.

На своей странице в "Инстаграм" зоопарк рассказал, что сейчас самка сычуаньского такина уже подросла и может самостоятельно питаться, однако все равно побаивается отходить от мамы и ходит за ней по пятам.

Самец старается оберегать свою семью: он внимательно наблюдает за окружающими, а в случае внешней угрозы начинает активно мотать рогами и громко сопеть.

Такинов можно встретить во многих азиатских странах, например, в Индии или в Китае, уточняет "Подмосковье сегодня". Сычуаньский такин – исчезающий вид, который занесен в Красную книгу.

Напомним, что недавно стало известно о рождении двух росомах в Подмосковье.

