Работники финансовых организаций ради выполнения плана продаж идут на безнравственные поступки

Многие пенсионеры стали этим летом жертвой мошенников – одни списывают с их карт средства, другие опустошают личные вклады. Как пишут СМИ, злоумышленниками становятся не самые добросовестные сотрудники банков. Нередко пожилым клиентам навязывают сторонние услуги.

Одна из клиенток пожаловалась, что ее пожилой маме добавили 87 тыс. руб. в качестве страховки к кредиту на 400 тысяч. Из-за коронавирусной эпидемии финансовые менеджеры стремятся к выручке, поэтому некоторые из них стали работать по своему "финансовому плану".

Стоит помнить, что пенсионеры – самая уязвимая в этом отношении категория людей. Они привыкли верить на слово и не читать договоры. Поэтому могут легко попасться на "левые" услуги. При этом кредитные менеджеры вовсе никакие не помощники – они выполняют свой план продаж, от которого зависит их прибыль.

Сегодня недобросовестные сотрудники банков пользуются несколькими схемами. Они могут незаконно повышать процентную ставку, продавать под видом вкладов страховку, которая может никогда не понадобиться, подключать автоплатежи. Часто в банках предлагают некоторые премиальные услуги – к примеру, за повышенный статус банковской карты необходимо доплачивать определенную сумму. И, наконец, страхование денежных средств в случае незаконного списания денег с карты, которое в действительности может оказаться переплатой.

Эксперты отмечают: главное, что нужно делать в таких случаях, – отвечать отказом на все дополнительные предложения и совершать только те операции, за которыми вы и обратились к банку, сообщает Life.ru.

Ранее стало известно, что летом активизировались мошенники, которые обманывают россиян при покупке билетов в Крым.