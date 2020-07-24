Злоумышленники крадут деньги с помощью неофициальных сайтов перевозчиков

Активизировались мошенники, которые обманывают россиян при покупке билетов в Крым. Об этом предупредил член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов.

Он объяснил, что часть сайтов, через которые продаются билеты, находятся вне правового поля. Таким образом, во время страница может несколько раз выдавать ошибку, что платеж не прошел. Спустя время с карты списываются деньги, рассказал Зотов.

Злоумышленники обманывают россиян при покупке билетов и на поезд, и на самолет. По словам специалиста, сейчас ведется борьба с такими порталами. Билеты нужно покупать лишь на официальных сайтах перевозчиков, передает РИА "Новости".

Тем временем количество отдыхающих в Крыму уже превысило один миллион, а более 70% отелей заполнены. С 1 августа ситуация изменится: россияне смогут полететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Об этом сегодня заявили в правительстве.