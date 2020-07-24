Россиян предупредили об обмане при покупке билетов в Крым

Россиян предупредили об обмане при покупке билетов в Крым
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Злоумышленники крадут деньги с помощью неофициальных сайтов перевозчиков

Активизировались мошенники, которые обманывают россиян при покупке билетов в Крым. Об этом предупредил член Общественного совета при Министерстве транспорта Илья Зотов.

Он объяснил, что часть сайтов, через которые продаются билеты, находятся вне правового поля. Таким образом, во время страница может несколько раз выдавать ошибку, что платеж не прошел. Спустя время с карты списываются деньги, рассказал Зотов.

Злоумышленники обманывают россиян при покупке билетов и на поезд, и на самолет. По словам специалиста, сейчас ведется борьба с такими порталами. Билеты нужно покупать лишь на официальных сайтах перевозчиков, передает РИА "Новости".

Тем временем количество отдыхающих в Крыму уже превысило один миллион, а более 70% отелей заполнены. С 1 августа ситуация изменится: россияне смогут полететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Об этом сегодня заявили в правительстве.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Олег Миронов
Ответить
Умиляет особенно в Танзанию на сафари,народ спит и видит как будет гонять буйволов по саване,ну а к бритам тут традиционно - ворье всех мастей сваливает провернув делишки в России
1
новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей