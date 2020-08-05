Владевший судном, перевозившим селитру, гражданин РФ бежал на Кипр

Селитра, взорвавшаяся в Бейруте, была конфискована с судна Rhosus. Об этом сообщили на заседании Высшего совета обороны Ливана. Как выяснилось, корабль принадлежал российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

В 2013 году Rhosus вез из грузинского порта Батуми более 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Конечной точкой маршрута значился Мозамбик. Однако из-за поломки кораблю пришлось зайти в Бейрут. Там хозяин, объявивший себя банкротом, его и оставил. Местные власти конфисковали опасный груз. Около шести лет селитра хранилась на складе в Бейруте.

Как было доложено правительству Ливана, при последней проверке инспекторы заметили повреждение на складе и вызвали сварщиков, передает телеканал LBCI. Искры от сварочных работ якобы и вызвали детонацию взрывчатого вещества.

История с Rhosus активно обсуждалась в прессе в 2014 году. Входившие в экипаж украинские и российские моряки утверждали, что предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин фактически бросил судно, груз и нанятых людей на произвол судьбы в Ливане. По их словам, сам бизнесмен обосновался на Кипре, оставив экипаж без денег.

Мощный взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Город сильно разрушен. Пострадали более 4 тысяч человек, 80 с лишним погибли. Сейчас власти Ливана обещают разобраться, почему опасное вещество хранилось в порту так долго и без соблюдения надлежащих мер безопасности.