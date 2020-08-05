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Картофель занимает большую площадь на грядках, и после уборки корней свободную почву лучше использовать для определенных растений.
Это довольно затратная культура, которая истощает землю. Поэтому почву необходимо удобрять сернокислым калием и суперфосфатом. На квадрат посадки – по 10 г смеси.
Наиболее распространенный вариант – чеснок и лук, так как они неприхотливы, недолго растут и пригодны практически для каждого блюда. Можно посадить и сельдерей, рукколу и шпинат. Вполне неплохо растут после картофеля морковь, укроп и петрушка. Эти культуры довольно устойчивы и не требуют постоянного ухаживания.
На месте картофеля можно посадить редис. Помните, что к августу ему не нужно обилие света и закрывать саженцы стоит материалом, который может впитывать влагу.
Вполне реально посадить и кукурузу. Правда, ей требуется "чистое" место – это значит, что для такой культуры почва должна отдыхать минимум год после удаления предыдущих корнеплодов. Если же картофель был чем-то болен, то стоит уделить внимание капусте – она почти никогда не заражается.
Если важно поскорее восстановить почву, то можно заняться посадкой гороха. Это лучший вариант для здоровья микрофлоры и насыщения земли азотом.
Ранее "Утро.ру" писало, когда нужно выкапывать картофель. Оказывается, ждать желтой ботвы не стоит.
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