"На лафете, возле Брежнева": Жириновский поделился мечтами о пышных похоронах

"На лафете, возле Брежнева": Жириновский поделился мечтами о пышных похоронах
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик заявил, что даст денег на поминки по всей стране

Владимир Жириновский признался, что хотел бы поменять всю свою жизнь – высокое положение, которое он занял, стало причиной зависти родственников, товарищей, друзей, и лишило нормальной, тихой жизни. Лидер ЛДПР не скрывает, что прожил свою жизнь "на тройку". Тем не менее он хотел бы оставить после себя определенный след.

Некоторую часть жизненных и политических установок глава фракции либерал-демократов все-таки выполнил: у политика есть трое детей и девять внуков. Глава семейства может быть совершенно спокоен: отпрыски состоялись в образовании и карьере. У партии есть свои штаб-квартиры в регионах, лично им построенные. Но все же Владимира Вольфовича одолевает одиночество и внутренняя неудовлетворенность.

Если положения не удастся изменить, главное – не портить себе некролог. Жириновский предпочел бы, чтобы его похоронили на Красной площади: с правой стороны будет лежать он, а с левой Зюганов – в духе разделения на политические взгляды. Все высокопоставленные лица России мечтают о пышном уходе из жизни, и глава ЛДПР не является исключением: как минимум ему нужен Колонный зал с орудийным лафетом.

В интервью с RT Жириновский признается: если бы осталось жить сутки, он бы мигом написал завещание: все рукописи и труды – своему пресс-секретарю Александру Дюпину, награды – в архив, имущество раздать людям, а деньги распределить по всей стране – в каждом районе, за которым закреплена фракция, нужно устроить поминки по тысяче рублей на человека с первым, вторым, "салатиком" и по 50 граммов на каждого за упокой своего вечного лидера. В полдень – транспортный салют гудками, в два часа – поминальный обед.

"Надо сказать всем, что они хорошие, умные, что впереди у них много-много лет", – добавил Жириновский.

Ранее глава ЛДПР заявил, что президенту Белоруссии Алекандру Лукашенко нужно сняться с выборов: это будет с его стороны "красивым поступком".
Егор МАЛКОВ

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