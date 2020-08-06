Дерево обладает лечебными свойствами и может пригодиться в хозяйстве

Многие считают, что грецкий орех растет только в южных регионах, но это не совсем так. Деревья могут прижиться и в северных районах и давать при этом хороший урожай. Грецкий орех обладает целым рядом полезных свойств и содержит в себе множество витаминов. Более того, соседство с данным растением благоприятно влияет на рост урожая, а из листьев деревьев можно приготовить препарат для борьбы с вредителями. Основные аргументы "за" посадку грецкого ореха в материале "Утро.ру".

Урожай

Данная культура неприхотлива в уходе и начинает плодоносить уже на 8-9 год после посадки. Урожай вкусных орехов будет радовать не только вас, но и ваших детей и внуков – срок жизни одного дерева может достигать ста лет.

Польза от скорлупы

Скорлупу от ореха можно использовать в огороде и в быту. Например, она отлично подойдет для мульчирования посадок, а в доме с ее помощью можно прочистить дымоход печи.

Кладезь витаминов

Ни для кого не секрет, что грецкий орех содержит витамины С, В, Е, а также магний, железо и фосфор. Полезны и листья деревьев. Зелень богата каротином, витамином С и эфирными маслами. Их часто используют в приготовлении лекарств.

Натуральный инсектицид

Также из листьев грецкого ореха можно приготовить раствор, который поможет в борьбе с колорадским жуком. Для приготовления необходимо собрать ведро листьев, залить кипятком и настоять в течение 7-10 дней. После чего получившуюся смесь нужно процедить и разбавить с водой в соотношении 1:5.

Народные приметы

Согласно народным приметам, грецкий орех может положительно сказаться за финансовом благополучии семьи, а также поможет бездетным парам обзавестись потомством.

Польза для почвы

Корни и листья грецкого ореха содержат в себе токсичное вещество юглон, которое помогает прекратить распространение грибковых инфекций в почве.



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