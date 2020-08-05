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Яблочное варенье – любимое угощение многих хозяек. Домашний натуральный десерт создает особенный уют и превращает в праздник любой семейный ужин. Сегодня "Утро.ру" делится необычным рецептом изысканного варенья из яблок с орехами.
Для приготовления кушанья подойдут любые плоды. Можно взять кислый сорт – тогда в блюдо просто придется добавить чуть больше сахара. Также варенье можно сдобрить любимыми специями – например, корицей, цедрой лимона или гвоздикой.
Ингредиенты: 1 кг яблок, 1 кг сахара, 300 г грецких орехов, специи – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала нужно нарезать яблочки на дольки. В кастрюлю выкладываем слой яблок, затем измельченные орехи, присыпаем сахаром, потом снова яблоки, орехи, сахар и так далее. Последний слой должен быть из сахара.
Теперь кастрюлю нужно накрыть полотенцем и оставить на 15-18 часов – яблочки пустят сок. Проверить готовность будущего варенья к следующему этапу можно так: посмотрите, растворился ли верхний слой сахара. Если да – ставим на огонь.
Орехово-яблочную смесь нужно довести до кипения и варить 5 минут. Теперь выключаем плиту и даем угощению остыть.
Снова доводим блюдо до кипения и на этот раз варим 10 минут. Даем остыть – и снова на огонь. В этот раз угощение нужно кипятить 30-40 минут.
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