Ароматная заготовка на зиму: рецепт варенья из яблок и орехов

Ароматная заготовка на зиму: рецепт варенья из яблок и орехов
Яблоки. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Лакомство станет хорошим дополнением к чаю

Яблочное варенье – любимое угощение многих хозяек. Домашний натуральный десерт создает особенный уют и превращает в праздник любой семейный ужин. Сегодня "Утро.ру" делится необычным рецептом изысканного варенья из яблок с орехами.

Для приготовления кушанья подойдут любые плоды. Можно взять кислый сорт – тогда в блюдо просто придется добавить чуть больше сахара. Также варенье можно сдобрить любимыми специями – например, корицей, цедрой лимона или гвоздикой.

Ингредиенты: 1 кг яблок, 1 кг сахара, 300 г грецких орехов, специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно нарезать яблочки на дольки. В кастрюлю выкладываем слой яблок, затем измельченные орехи, присыпаем сахаром, потом снова яблоки, орехи, сахар и так далее. Последний слой должен быть из сахара.

Теперь кастрюлю нужно накрыть полотенцем и оставить на 15-18 часов – яблочки пустят сок. Проверить готовность будущего варенья к следующему этапу можно так: посмотрите, растворился ли верхний слой сахара. Если да – ставим на огонь.

Орехово-яблочную смесь нужно довести до кипения и варить 5 минут. Теперь выключаем плиту и даем угощению остыть.

Снова доводим блюдо до кипения и на этот раз варим 10 минут. Даем остыть – и снова на огонь. В этот раз угощение нужно кипятить 30-40 минут.

Ароматное варенье на зиму готово!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом варенья из абрикосов.

Ольга ФЕДОРОВА

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