Варить фрукты не придется, но такой способ позволит сохранить вкус, форму и аромат плодов

Одна из причин любить лето – это возможность есть сладкие и сочные фрукты в больших количествах. Многие хозяйки стремятся сделать побольше заготовок, чтобы и зимой была возможность получить заряд витаминов и почувствовать вкус лета. Как приготовить варенье из абрикосов – в материале "Утро.ру".

Данный рецепт нельзя назвать классическим, поскольку он не требует варки: фрукты пропитываются горячим сахарным сиропом. Не стоит переживать: абрикосы все равно будут храниться долго.

Ингредиенты: абрикосы – 1 кг, сахар – 0,5 кг, вода – 250 миллилитров.

Приготовление варенья:

Для начала нужно тщательно вымыть абрикосы и высушить их с помощью полотенца. После этого следует аккуратно убрать косточки, расколоть их и достать ядрышко.

Далее необходимо убрать кожицу с абрикосов. Для того, чтобы это было легче сделать, буквально на несколько секунд нужно положить плоды в кипяток, после чего достать их и обдать холодной водой. Ядрышки нужно вложить в абрикосы.

Следующим шагом станет приготовление сахарного сиропа. В кастрюле следует смешать воду и сахар, тщательно перемешать и поставить вариться. Получившийся раствор стоит довести до кипения и варить примерно 6 минут. После чего необходимо залить им фрукты, которые предварительно нужно положить в огнеупорную посуду.

Фрукты в сиропе должны остыть. Только после этого сироп следует слить обратно в кастрюлю и вновь довести до кипения, и варить около 2 – 3 минут, а затем снова залить абрикосы сиропом. Такую процедуру необходимо повторить пять раз.

На последнем этапе стоит переложить фрукты в заранее простерилизованные банки и закрыть пластиковой крышкой. Хранить такое варенье нужно в прохладном месте.

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