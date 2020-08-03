Угощение подойдет к чаю или бутербродам

Зимой иногда так хочется снова ощутить вкус лета. Варенье из дыни и лимона поможет вспомнить теплые деньки. Тем более, что для приготовления такого десерта не потребуется много сил.

Ингредиенты на 2 порции:

Мякоть дыни – 800 г

Лимон – 1 шт.

Сахар – 400 г





Способ приготовления:

Сперва следует подготовить дыню. Ее следует очистить от косточек, после чего можно специальной ложкой вырезать шарики. Либо почистить дыню от кожуры и порезать мелкими кубиками.

Получившееся засыпают сахаром и дают настояться до тех пор, пока сахар не станет сиропообразным. На это может потребоваться в некоторых случаях до пяти часов. Можно оставить настаиваться и на всю ночь.

После дыню с сахаром доводят до кипения на среднем огне, проваривают примерно 5 минут и оставляют еще на пять часов для настаивания.

В получившуюся смесь добавляют сок лимона и цедру, опять доводят до кипения, держат на огне 5 минут и снимают на пять часов.

На третий раз, перед тем, как залить варенье в банки, его снова проваривают 5 минут, после чего закатывают.

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