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Зимой иногда так хочется снова ощутить вкус лета. Варенье из дыни и лимона поможет вспомнить теплые деньки. Тем более, что для приготовления такого десерта не потребуется много сил.
Ингредиенты на 2 порции:
Способ приготовления:
Сперва следует подготовить дыню. Ее следует очистить от косточек, после чего можно специальной ложкой вырезать шарики. Либо почистить дыню от кожуры и порезать мелкими кубиками.
Получившееся засыпают сахаром и дают настояться до тех пор, пока сахар не станет сиропообразным. На это может потребоваться в некоторых случаях до пяти часов. Можно оставить настаиваться и на всю ночь.
После дыню с сахаром доводят до кипения на среднем огне, проваривают примерно 5 минут и оставляют еще на пять часов для настаивания.
В получившуюся смесь добавляют сок лимона и цедру, опять доводят до кипения, держат на огне 5 минут и снимают на пять часов.
На третий раз, перед тем, как залить варенье в банки, его снова проваривают 5 минут, после чего закатывают.
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