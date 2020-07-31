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Многие любят лето за возможность полакомиться сладкими и сочными ягодами. Хозяйки стремятся сделать запасы на зиму, чтобы холодным вечером была возможность почувствовать вкус лета. Получить заряд витаминов поможет ароматный джем из красной смородины и вишни.
Ингредиенты:
Приготовление
Способ приготовления достаточно прост. Для начала нужно прокрутить смородину через мясорубку. Также можно использовать блендер.
К полученному пюре нужно добавить половину воды и поставить вариться на медленном огне на 25 минут.
Пока смородина густеет, из вишни необходимо достать косточки и измельчить ее в мясорубке. После этого нужно смешать полученную массу с оставшейся водой в отдельной кастрюле. Вишню следует поварить 8 – 10 минут на слабом огне, после чего добавить сахар, тщательно перемешать и варить еще 15 минут.
На следующем этапе требуется смешать вишню и смородину. Получившуюся массу необходимо варить еще 10 – 15 минут. Не стоит забывать постоянно помешивать будущий джем.
Напомним, что недавно "Утро.ру" публиковало рецепт варенья из красной смородины.
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