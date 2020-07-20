Для приготовления понадобятся только сахар и ягоды

В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться простым рецептом, который позволит сохранить вкус и пользу красной смородины до самой зимы и порадовать близких лакомством в холодное время года.

Ингредиенты:

Красная смородина – 150 гр.

Сахар – 180-200 гр.





Для начала стоит промыть ягоды, высушить их и снять плоды с веточек. Далее смородину нужно превратить в пюре. Лучше всего использовать для этого вилку. От использования блендера лучше воздержаться: он измельчит косточки и варенье будет жидким. После того, как ягода даст сок, следует добавить сахар, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 10-15 минут. После разложите варенье по банкам и закатайте. Не забудьте перед этим простерилизовать тары. Для того, чтобы убрать кислинку, на завершающем этапе можно добавить прослойку из сахарного песка.

Хранить такое лакомство нужно в холодном месте, иначе оно может забродить. Варенье отлично подойдет для приготовления компотов и морсов. Кроме того, его можно использовать в качестве начинки для булочек.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом овощной закуски на зиму.