Заряд витамина C: простой рецепт варенья из красной смородины

Заряд витамина C: простой рецепт варенья из красной смородины
Фото: Jurgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Для приготовления понадобятся только сахар и ягоды

В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться простым рецептом, который позволит сохранить вкус и пользу красной смородины до самой зимы и порадовать близких лакомством в холодное время года. 

Ингредиенты: 

  • Красная смородина – 150 гр.
  • Сахар – 180-200 гр.


Для начала стоит промыть ягоды, высушить их и снять плоды с веточек. Далее смородину нужно превратить в пюре. Лучше всего использовать для этого вилку. От использования блендера лучше воздержаться: он измельчит косточки и варенье будет жидким. После того, как ягода даст сок, следует добавить сахар, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 10-15 минут. После разложите варенье по банкам и закатайте. Не забудьте перед этим простерилизовать тары. Для того, чтобы убрать кислинку, на завершающем этапе можно добавить прослойку из сахарного песка. 

Хранить такое лакомство нужно в холодном месте, иначе оно может забродить. Варенье отлично подойдет для приготовления компотов и морсов. Кроме того, его можно использовать в качестве начинки для булочек. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом овощной закуски на зиму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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