Маринованные кабачки: как приготовить овощную закуску на зиму

Маринованные кабачки: как приготовить овощную закуску на зиму
Кабачки. Фото: Андрей Турусов/Русский Взгляд/www.globallookpress.com
"Утро.ру" делится простым рецептом заготовки

Любителям кабачков предлагаем попробовать нехитрую заготовку, которую можно зимой добавлять в разные блюда или просто наслаждаться ей в качестве овощного гарнира. Маринованные кабачки, приготовленные по этому рецепту, остаются хрустящими и имеют легкую кислинку.

Ингредиенты

Для приготовления такого маринада не понадобится много продуктов. Все что нужно для этой заготовки, помимо пары кабачков – простые ингредиенты, которые есть в хозяйстве у каждого. Это уксус 9% (1 столовая ложка) и вода. Эти пропорции рассчитаны на банку 1,5 л.

Пошаговый рецепт приготовления

  • Перед началом необходимо учесть одну маленькую хитрость. Для маринада лучше выбирать молодые кабачки – их не придется чистить. Мытые овощи нужно порезать кружочками или тонкими полосками (кому как нравится).
  • Затем нужно плотно уложить этот овощ в заранее приготовленную банку. После прокипятить воду и залить ею кабачки. Наполнить банку необходимо до краев. Затем выливаем столовую ложку уксуса. Потом берем кастрюлю, кладем в нее небольшое полотенце, ставим на него банку (это поможет зафиксировать ее) и закрываем крышкой.
  • В следующем этапе необходимо наполнить кастрюлю теплой водой. Наливаем столько, чтобы жидкость доставала до горлышка банки. Доводим воду до кипения и оставляем наши заготовки в емкости минут на восемь. После этого вынимаем банку и закатываем ее крышкой. Переворачиваем, накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.   

Ранее "Утро.ру" делилось тремя способами приготовления маринованной капусты. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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