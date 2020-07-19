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Любителям кабачков предлагаем попробовать нехитрую заготовку, которую можно зимой добавлять в разные блюда или просто наслаждаться ей в качестве овощного гарнира. Маринованные кабачки, приготовленные по этому рецепту, остаются хрустящими и имеют легкую кислинку.
Ингредиенты
Для приготовления такого маринада не понадобится много продуктов. Все что нужно для этой заготовки, помимо пары кабачков – простые ингредиенты, которые есть в хозяйстве у каждого. Это уксус 9% (1 столовая ложка) и вода. Эти пропорции рассчитаны на банку 1,5 л.
Пошаговый рецепт приготовления
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