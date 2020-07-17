Овощные заготовки порадуют всю семью в зимний период

Лето уже начинает идти к концу, многие дачники и огородники успели снять первый, а то и второй урожай. Значит, пора делать заготовки на зиму. "Утро.ру" делится простым рецептом, как можно закатать капусту.

Маринованная капуста по-лионски

Подготовьте банки – простерилизуйте их в кипятке или духовке. Нашинкуйте капусту. Нарежьте петрушку, морковь, сладкий перец и чеснок. Уложите это все в каждую из банок слоями.

Капуста "Мозаика"

Для этой закатки вам понадобятся: морковка, несколько перцев (красный, зеленый и желтый), петрушка, чеснок, укроп и, конечно же, капуста. Подготовьте рассол. Все овощи порежьте квадратиками и смешайте в глубоком тазу. Затем разложите по банкам, залейте рассолом и плотно закройте банки.

Капуста острая

Возьмите петрушку, тмин, острый красный перец, небольшую морковь и чеснок. Нарежьте овощи небольшими мелкими брусочками. Нашинкуйте капусту и смешайте все в тазу. Затем разложите по банкам, залейте рассолом и закройте их.

Как приготовить рассол

Ингредиенты:

3 л воды;

2 ст. л. сахара;

3 ст. л. соли;

2 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. эссенции;

приправы: черный перец горошком, гвоздика, лавровый лист.

Способ приготовления:

Вскипятите водичку.

Добавьте в кипящую воду соль, сахар и специи.

Остудите воду и влейте в нее масло и эссенцию.

После этого рассол можно заливать в банки.

Ваша маринованная капуста, вне зависимости от способа приготовления, будет готова через три дня. При этом она не должна поменять цвет. Храните банки в темном месте.

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