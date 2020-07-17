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Лето уже начинает идти к концу, многие дачники и огородники успели снять первый, а то и второй урожай. Значит, пора делать заготовки на зиму. "Утро.ру" делится простым рецептом, как можно закатать капусту.
Маринованная капуста по-лионски
Подготовьте банки – простерилизуйте их в кипятке или духовке. Нашинкуйте капусту. Нарежьте петрушку, морковь, сладкий перец и чеснок. Уложите это все в каждую из банок слоями.
Капуста "Мозаика"
Для этой закатки вам понадобятся: морковка, несколько перцев (красный, зеленый и желтый), петрушка, чеснок, укроп и, конечно же, капуста. Подготовьте рассол. Все овощи порежьте квадратиками и смешайте в глубоком тазу. Затем разложите по банкам, залейте рассолом и плотно закройте банки.
Капуста острая
Возьмите петрушку, тмин, острый красный перец, небольшую морковь и чеснок. Нарежьте овощи небольшими мелкими брусочками. Нашинкуйте капусту и смешайте все в тазу. Затем разложите по банкам, залейте рассолом и закройте их.
Как приготовить рассол
Ингредиенты:
3 л воды;
2 ст. л. сахара;
3 ст. л. соли;
2 ст. л. растительного масла;
3 ст. л. эссенции;
приправы: черный перец горошком, гвоздика, лавровый лист.
Способ приготовления:
Вскипятите водичку.
Добавьте в кипящую воду соль, сахар и специи.
Остудите воду и влейте в нее масло и эссенцию.
После этого рассол можно заливать в банки.
Ваша маринованная капуста, вне зависимости от способа приготовления, будет готова через три дня. При этом она не должна поменять цвет. Храните банки в темном месте.
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