Необычная закрутка поможет разнообразить рацион в холодное время года

Середина лета уже минула, и настало время позаботиться о заготовках на зиму. Причем можно не ограничиваться классическими закатками огурцов или помидоров, а попробовать что-то новенькое и интересное. Например, жареные баклажаны со сладким перцем. "Утро.ру" делится рецептом заготовки, которая придется по вкусу как вашим домочадцам, так и гостям.

Ингредиенты:

2 кг баклажанов;

500 г сладкого красного перца;

2 штуки горького красного перца;

1 кг мясистых помидоров;

70 мл 7%-го уксуса;

1 пучок зелени (это может быть кинза или петрушка);

0,5 ч. л. сушеного базилика;

25 г соли;

немного растительного масла.





Способ приготовления:

Приготовьте банки, не забудьте их простерилизовать. Уберите семечки как из сладкого перца, так и из горького. На полчаса замочите петрушку в холодной воде. Помидоры обдайте кипятком и удалите с них кожицу. Сладкий перец, горький перец, баклажаны и томаты нарежьте небольшими кусочками, а петрушку порежьте мелко. Обжарьте перцы в глубокой сковородке в течение двух минут, затем добавьте к перцам баклажаны. Обжаривайте, пока синенькие не изменят цвет. Туда же насыпьте томаты, сушеный базилик и зелень. Как только это все закипит, отсчитайте пять минут и влейте на сковородку уксус. Хорошо перемешайте и выключите плиту. Готовые баклажаны с помидорами и перцем закатывайте в банки горячими.





Такое блюдо богато витаминами и вполне разнообразит ваш зимний рацион.

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом заготовки на зиму хрустящих маринованных огурчиков. А также публиковало необычный рецепт закрутки помидоров.