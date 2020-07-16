Заготовки на зиму: рецепт жареных баклажанов с помидорами

Заготовки на зиму: рецепт жареных баклажанов с помидорами
Фото: pixabay.com
Необычная закрутка поможет разнообразить рацион в холодное время года

Середина лета уже минула, и настало время позаботиться о заготовках на зиму. Причем можно не ограничиваться классическими закатками огурцов или помидоров, а попробовать что-то новенькое и интересное. Например, жареные баклажаны со сладким перцем. "Утро.ру" делится рецептом заготовки, которая придется по вкусу как вашим домочадцам, так и гостям. 

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов;
  • 500 г сладкого красного перца;
  • 2 штуки горького красного перца;
  • 1 кг мясистых помидоров;
  • 70 мл 7%-го уксуса;
  • 1 пучок зелени (это может быть кинза или петрушка);
  • 0,5 ч. л. сушеного базилика;
  • 25 г соли;
  • немного растительного масла.


Способ приготовления:

  1. Приготовьте банки, не забудьте их простерилизовать. 
  2. Уберите семечки как из сладкого перца, так и из горького.
  3. На полчаса замочите петрушку в холодной воде.
  4. Помидоры обдайте кипятком и удалите с них кожицу.
  5. Сладкий перец, горький перец, баклажаны и томаты нарежьте небольшими кусочками, а петрушку порежьте мелко. 
  6. Обжарьте перцы в глубокой сковородке в течение двух минут, затем добавьте к перцам баклажаны. Обжаривайте, пока синенькие не изменят цвет.
  7. Туда же насыпьте томаты, сушеный базилик и зелень. Как только это все закипит, отсчитайте пять минут и влейте на сковородку уксус. Хорошо перемешайте и выключите плиту.
  8. Готовые баклажаны с помидорами и перцем закатывайте в банки горячими.


Такое блюдо богато витаминами и вполне разнообразит ваш зимний рацион.

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом заготовки на зиму хрустящих маринованных огурчиков. А также публиковало необычный рецепт закрутки помидоров.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей