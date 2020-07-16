Заготовки на зиму: рецепт жареных баклажанов с помидорами
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Необычная закрутка поможет разнообразить рацион в холодное время года
Середина лета уже минула, и настало время позаботиться о заготовках на зиму. Причем можно не ограничиваться классическими закатками огурцов или помидоров, а попробовать что-то новенькое и интересное. Например, жареные баклажаны со сладким перцем. "Утро.ру" делится рецептом заготовки, которая придется по вкусу как вашим домочадцам, так и гостям.
Ингредиенты:
2 кг баклажанов;
500 г сладкого красного перца;
2 штуки горького красного перца;
1 кг мясистых помидоров;
70 мл 7%-го уксуса;
1 пучок зелени (это может быть кинза или петрушка);
0,5 ч. л. сушеного базилика;
25 г соли;
немного растительного масла.
Способ приготовления:
Приготовьте банки, не забудьте их простерилизовать.
Уберите семечки как из сладкого перца, так и из горького.
На полчаса замочите петрушку в холодной воде.
Помидоры обдайте кипятком и удалите с них кожицу.
Сладкий перец, горький перец, баклажаны и томаты нарежьте небольшими кусочками, а петрушку порежьте мелко.
Обжарьте перцы в глубокой сковородке в течение двух минут, затем добавьте к перцам баклажаны. Обжаривайте, пока синенькие не изменят цвет.
Туда же насыпьте томаты, сушеный базилик и зелень. Как только это все закипит, отсчитайте пять минут и влейте на сковородку уксус. Хорошо перемешайте и выключите плиту.
Готовые баклажаны с помидорами и перцем закатывайте в банки горячими.
Такое блюдо богато витаминами и вполне разнообразит ваш зимний рацион.
Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом заготовки на зиму хрустящих маринованных огурчиков. А также публиковало необычный рецепт закрутки помидоров.