Простой способ поможет сохранить вкус и аромат томатов надолго

Помидоры начинают поспевать, а это значит, что наступило время заготовок. "Утро.ру" решило поделиться одним из самых простых способов закрутить помидоры на зиму.

Для приготовления понадобится всего лишь два ингредиента – томаты и вода. Отсутствие сахара, соли и уксуса сохраняет помидоры ароматными и сочными. Закрутка получается настолько вкусной, что не идет ни в какое сравнение с теми, которые стоят на прилавках в магазинах.

Для начала стоит хорошо вымыть и высушить овощи. Далее необходимо убрать зеленый стержень и разрезать помидор на несколько частей, число долек будет зависеть от размера плода. Следующим шагом станет стерилизация банок и крышек, в которых будут храниться помидоры. После этого нужно разложить порезанные томаты в емкости и залить их заранее охлажденной кипяченной водой. На следующем этапе следует наполнить большую кастрюлю жидкостью, а на дно посуды положить ткань, сложенную в несколько раз. Уровень воды не должен превышать плечико банки. Теперь можно ставить емкости с крышками в центр и ждать, пока вода закипит. Аккуратно достаньте баночки с помидорами из воды, оботрите полотенцем и закатайте. Переверните заготовку и укутайте до полного остывания.





Хранить закрутки следует в холодном месте. Такие томаты можно смело использовать для приготовления салатов и супов.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом заготовки хрустящих огурчиков.