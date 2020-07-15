Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму

Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Фото: pixabay.com
Простой способ поможет сохранить вкус и аромат томатов надолго

Помидоры начинают поспевать, а это значит, что наступило время заготовок. "Утро.ру" решило поделиться одним из самых простых способов закрутить помидоры на зиму. 

Для приготовления понадобится всего лишь два ингредиента – томаты и вода. Отсутствие сахара, соли и уксуса сохраняет помидоры ароматными и сочными. Закрутка получается настолько вкусной, что не идет ни в какое сравнение с теми, которые стоят на прилавках в магазинах. 

  1. Для начала стоит хорошо вымыть и высушить овощи.
  2. Далее необходимо убрать зеленый стержень и разрезать помидор на несколько частей, число долек будет зависеть от размера плода.
  3. Следующим шагом станет стерилизация банок и крышек, в которых будут храниться помидоры.
  4. После этого нужно разложить порезанные томаты в емкости и залить их заранее охлажденной кипяченной водой.
  5. На следующем этапе следует наполнить большую кастрюлю жидкостью, а на дно посуды положить ткань, сложенную в несколько раз. Уровень воды не должен превышать плечико банки.
  6. Теперь можно ставить емкости с крышками в центр и ждать, пока вода закипит. 
  7. Аккуратно достаньте баночки с помидорами из воды, оботрите полотенцем и закатайте.
  8. Переверните заготовку и укутайте до полного остывания. 


Хранить закрутки следует в холодном месте. Такие томаты можно смело использовать для приготовления салатов и супов. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом заготовки хрустящих огурчиков.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пенсионные доходы россиян защитят от незаконных штрафов

Если договор со страховщиком будет признан недействительным, заработанные за период сотрудничества с ним деньги отдадут назад

Виновата Украина: президент Польши разоткровенничался с пранкерами о коронавирусе

Лексус и Вован связались с Анджеем Дудой и представились известным именем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей