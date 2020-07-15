Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Помидоры начинают поспевать, а это значит, что наступило время заготовок. "Утро.ру" решило поделиться одним из самых простых способов закрутить помидоры на зиму.
Для приготовления понадобится всего лишь два ингредиента – томаты и вода. Отсутствие сахара, соли и уксуса сохраняет помидоры ароматными и сочными. Закрутка получается настолько вкусной, что не идет ни в какое сравнение с теми, которые стоят на прилавках в магазинах.
Хранить закрутки следует в холодном месте. Такие томаты можно смело использовать для приготовления салатов и супов.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом заготовки хрустящих огурчиков.
Если договор со страховщиком будет признан недействительным, заработанные за период сотрудничества с ним деньги отдадут назад
Лексус и Вован связались с Анджеем Дудой и представились известным именем