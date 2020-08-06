Оглашен приговор по делу "Нового величия"

Трое фигурантов получили реальный уголовный срок

В Московском суде вынесли приговор участникам организации "Новое величие". Всех признали виновными, однако некоторые получили условный срок. 

Сторона обвинения настаивала, чтобы Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков поместили в колонию, пишет URA.RU. В итоге последние два получили по 6,5 лет, а Костыленкову назначили наказание в виде 7,6 лет колонии. 

Еще четверо фигурантов дела – Полетаев, Рощин, Павликов и Дубовик, – получили условные сроки, сообщает РИА "Новости". Их отпустили сразу после заседания. 

Как заявило следствие, организация "Новое величие" планировала устроить госпереворот в России и захватить власть. Их задержали в 2018 году. Сами участники говорят, что идею создать подобное сообщество им предложили провокаторы из ФСБ. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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