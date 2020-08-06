Подробный прогноз от "Утро.ру" подскажет, когда лучше всего заняться заготовками на зиму

Для того, чтобы огурцы были упругими, хрустящими и ароматными, астрологи рекомендуют солить их только в дни растущей Луны. Заготовки будут долго храниться и обладать отличными вкусовыми качествами.

Подходящие дни для соления огурцов на август 2020 года

Самыми благоприятными днями для заготовок станут 6, 10-12, 14, 18 и 28-29 августа.

Также солить огурцы можно 2, 8, 16-17, 22-23, 26 и 31 августа. Но стоит быть осторожнее, поскольку в эти дни можно пересолить овощи.

Неплохие закрутки получатся 4, 7, 25 и 27 августа.

Неудачные дни для соления огурцов на август 2020 года

Астрологи категорически не рекомендуют солить огурцы 1, 3, 5, 15, 19-21, 24 и 30 августа. Заготовки будут плохо храниться, а их вкус будет оставлять желать лучшего.

Также лучше не заниматься приготовлением закруток 9 и 13 августа.

Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.



