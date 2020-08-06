Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Для того, чтобы огурцы были упругими, хрустящими и ароматными, астрологи рекомендуют солить их только в дни растущей Луны. Заготовки будут долго храниться и обладать отличными вкусовыми качествами.
Подходящие дни для соления огурцов на август 2020 года
Самыми благоприятными днями для заготовок станут 6, 10-12, 14, 18 и 28-29 августа.
Также солить огурцы можно 2, 8, 16-17, 22-23, 26 и 31 августа. Но стоит быть осторожнее, поскольку в эти дни можно пересолить овощи.
Неплохие закрутки получатся 4, 7, 25 и 27 августа.
Неудачные дни для соления огурцов на август 2020 года
Астрологи категорически не рекомендуют солить огурцы 1, 3, 5, 15, 19-21, 24 и 30 августа. Заготовки будут плохо храниться, а их вкус будет оставлять желать лучшего.
Также лучше не заниматься приготовлением закруток 9 и 13 августа.
Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.
Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ
Батька не рассчитывает получить убежище в России