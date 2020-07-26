Секрет приготовления пряной закуски - в особом рассоле

Соленые огурцы в банке многие любят даже больше, чем маринованные. Эта закуска отлично подойдет и для рассольника, и просто как дополнение к любому блюду. На приготовление закрутки по деревенскому рецепту придется уделить время, зато потом вкусные огурцы будут радовать всю зиму, причем хранить их можно даже в комнате.

Ингредиенты: огурцы, укроп, листья вишни, листья черной смородины, хрен, соль, чеснок.

Пошаговый рецепт приготовления закрутки

Перед засолкой огурцы нужно тщательно промыть и оставить в холодной воде приблизительно на 5 часов. Тем временем подготавливаем зелень к закрутке.

На дно выкладываем листья хрена, укроп, листья ягод и немного чеснока. Затем помещаем в банки огурцы так, чтобы сверху их можно было укрыть еще зеленью.

Теперь готовим рассол. Вода для этого рецепта должна быть фильтрованной. Можно также взять бутилированную. В 1,5 л жидкости кладем 2,5 ст. л. соли и тщательно перемешиваем. Заливаем огурцы и неплотно прикрываем крышкой.

Оставляем овощи на три дня, а после – сливаем жидкость и кипятим ее. Банки с огурцами нужно промыть холодной водой и затем снова залить их крутым рассолом. Затем закатываем закрутку крышкой и оставляем остывать.

Соленые огурцы в банке по-деревенски готовы!

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избежать проблем при с заготовками на зиму.