Полезные советы помогут правильно закрыть овощи на зиму и исправить некоторые ошибки

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее заготовки на зиму были вкусными. Чтобы ваши труды не пропали даром, "Утро.ру" разбирает часто возникающие проблемы при солении огурцов. Несколько хитростей помогут исправить некоторые ошибки, допущенные при консервировании.

Первое – огурцы заплесневели

Это происходит из-за того, что в рассол добавили мало соли или плохо простерилизовали банки. Но выход из этой ситуации есть. Необходимо хорошо промыть огурцы, переварить "заливку" и хорошенько обработать тару. Еще в новый рассол лучше добавить побольше соли и столовую ложку водки (на литр).



Второе – заготовка получилась очень кислой

Такое случается, если не положили соль или добавили ее слишком мало. К сожалению, в такой ситуации нельзя ничего сделать. Соление придется выбросить.

Третье – часть огурцов размякла и потеряла форму

Причин этому может быть несколько. Плоды были подморожены, перезрели и слегка подвяли. Возможно, их слишком плотно уложили в банке. В таком случае нужно перебрать получившиеся огурцы. Хорошие залить снова, а плохие можно использовать на салаты, соусы и другие блюда.

Четвертое – на дне банки появились белые хлопья

Так проявляет себя молочная кислота. Причины может быть две: перед засолкой мало замачивали огурцы или вовсе забыли про этот этап. Решить проблему можно промыванием плодов. Съесть их следует в кратчайшие сроки, пока они не пропали.

Пятое – заготовка не хрустит

Такое бывает, когда хозяйка выбирает для засолки слишком большие огурцы или не тот сорт, либо если банку передержали в неподходящих условиях. Хранить соление стоит при температуре близкой к нулю – не выше, но и не ниже. Если положить в заготовку мало соли, то огурцы могут обрести множество "проблем". Этот случай не исключение. Если соли оказалось мало – хрустеть не будут. В таких случаях готовые плоды можно добавлять в соусы или другие блюда.

Ранее "Утро.ру" делилось секретами, как засолить огурцы так, чтобы банки не взорвались.