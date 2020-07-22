Чтобы банки не взрывались: хитрости для засолки огурцов

Чтобы банки не взрывались: хитрости для засолки огурцов
Фото: pixabay.com
Перед готовкой необходимо замочить овощи и обработать всю посуду

Чтобы ваши труды не прошли впустую и засоленные огурцы не взорвались в банке, нужно соблюдать определенные инструкции. Ведь именно из-за попавших в емкость микробов происходит брожение и случается печальный исход. Накопившийся углекислый газ срывает крышки.

Подготавливаем ингредиенты

Сами огурцы нужно предварительно замочить в холодной воде и оставить на пять часов. Главная цель этой подготовки – восстановление дефицита воды в продукте. Если пропустить этот этап – овощ восстановит водный баланс самостоятельно и тогда закуска точно будет испорчена. Также эта процедура помогает избавиться от ядовитых соединений в огурцах. И конечно, перед засолкой огурцы и зелень необходимо хорошо промыть под чистой водой и просушить.

Стерилизуем крышки и банки

Сосуды, в которых вы будите солить огурцы, нужно предварительно обработать. Стоит смочить все водой и добавить чайную ложку соды и равномерно распределить ее по таре. Кстати, заодно нужно сразу проверить банки на возможные повреждения. После этого стерилизуем посуду.

Заполняем чайник водой (чуть меньше половины) и ставим на него банку верх дном, ждем пять минут. Крышкам достаточно 30 секундной обработки.

Стоит отметить, что остальную посуду, которую вы будите использовать при приготовлении – ложки, половник, кастрюлю, нужно также обработать содой.

Приготовление и хранение

Закатывать банки нужно плотно. Если крышка повредилась, необходимо сразу заменить ее другой. Рассол стоит наливать до самого верха, чтобы не оставлять места для воздуха. В самом конце нужно проверить банки и поставить их верх дном, укутав тканью.

Держать в таком положении сосуды необходимо до полного остывания. Это примерно двое суток.

И кстати, при засолке не жалейте уксуса. Оптимальная доза – две столовые ложки на литр воды. Еще в качестве консерванта можно использовать лимонную кислоту или таблетки аспирина.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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