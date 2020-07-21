Условно плоды можно разделить на салатные, засолочные и универсальные.

В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться секретом, который поможет найти идеальный сорт огурцов для засолки.

При выборе стоит обращать внимание на внешний вид огурчиков. Это один из самых важных критериев.

В первую очередь, засолочные сорта более бугорчатые, с тонкой кожурой и черными шипами. Для выращивания таких плодов можно использовать сорта "Нежинский" и "Муромский". Урожай таких огурцов идеально подойдет для консервирования, овощи будут хрустящими и упругими.

Для засолки также можно использовать классические сорта, среди которых наиболее популярны "Алтай", "Воронежский", "Великолепный F". Однако у них есть один большой недостаток – огурцы слишком быстро желтеют и начинают горчить. Но эта проблема легко решается своевременной уборкой урожая.

Существуют и так называемые современные сорта: "Лилипут F1", "Хабар", "Веселые ребята", "Парижский корнишон", "Бочковой засолочный". Такие виды обладают прекрасным вкусом и хорошей урожайностью.

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось способом, который поможет решить проблему горьких и переспелых огурцов.