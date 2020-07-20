Этот способ станет хорошим решением проблемы горьких и переспелых овощей

Многие хозяева привыкли, что помидоры закрывают отдельно от огурцов. Однако немногие знают рецепт, по которому можно их одновременно закрыть в одной банке. Одно из его преимуществ – это возможность использовать переспелые огурцы, поскольку другие ингредиенты смогут нейтрализовать их горький привкус.

Ингредиенты:

Томатный соус – 550 гр.

Растительное масло – 200-230 мл.

Сахар – 200 гр.

Соль – 1 столовая ложка

Огурцы – 3,5 кг

Чеснок – 3 зубчика

Уксус – 1 столовая ложка

В первую очередь нужно тщательно вымыть и высушить огурцы. Если плоды переспелые и горчат, необходимо вырезать середину и срезать кожуру. Далее огурцы следует нарезать крупными кольцами, а чеснок – тонкими пластинками. После этого смешивают пасту из томатов и масло в кастрюле, перемешивают, добавляют специи и оставляют закипать. Следующий шаг – добавление в получившийся соус огурцов и чеснока. Полученную массу необходимо оставить кипеть еще на 10-15 минут. После этого добавляют ложку уксуса, тщательно перемешивают, раскладывают полученную заготовку в заранее простерилизованные банки и сразу же закатывают. Остужать консервацию лучше при комнатной температуре, а хранить – в погребе.



Такие огурцы прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем, а также хороши в качестве самостоятельной закуски.

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