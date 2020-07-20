Огурцы в томатной пасте: рецепт вкусной заготовки

Огурцы в томатной пасте: рецепт вкусной заготовки
Фото: CHROMORANGE / Barbara Neveu via/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Этот способ станет хорошим решением проблемы горьких и переспелых овощей

Многие хозяева привыкли, что помидоры закрывают отдельно от огурцов. Однако немногие знают рецепт, по которому можно их одновременно закрыть в одной банке. Одно из его преимуществ – это возможность использовать переспелые огурцы, поскольку другие ингредиенты смогут нейтрализовать их горький привкус. 

Ингредиенты: 

  • Томатный соус – 550 гр. 
  • Растительное масло – 200-230 мл. 
  • Сахар – 200 гр. 
  • Соль – 1 столовая ложка
  • Огурцы – 3,5 кг
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Уксус – 1 столовая ложка 

В первую очередь нужно тщательно вымыть и высушить огурцы. Если плоды переспелые и горчат, необходимо вырезать середину и срезать кожуру. Далее огурцы следует нарезать крупными кольцами, а чеснок – тонкими пластинками. После этого смешивают пасту из томатов и масло в кастрюле, перемешивают, добавляют специи и оставляют закипать. Следующий шаг – добавление в получившийся соус огурцов и чеснока. Полученную массу необходимо оставить кипеть еще на 10-15 минут. После этого добавляют ложку уксуса, тщательно перемешивают, раскладывают полученную заготовку в заранее простерилизованные банки и сразу же закатывают. Остужать консервацию лучше при комнатной температуре, а хранить – в погребе. 

Такие огурцы прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем, а также хороши в качестве самостоятельной закуски. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом вкусных маринованных кабачков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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