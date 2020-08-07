Эксперт напомнил, что субсидии получат граждане, которым они положены

Задержка с государственными выплатами для поддержки семей с детьми в ряде российских регионов может быть вызвана проблемами с механизмом в работе электронных баз данных. Такое заявление сделал сенатор Валерий Рязанский.

Ранее правительство приняло решение о выделении 18,4 млрд руб. в качестве субсидий, которые должны быть направлены на поддержку семей с детьми возрастом от 3 до 7 лет после многократных жалоб россиян на невозможность получить обещанные выплаты. Региональные власти сообщали о невозможности удовлетворить потребности всех семей.

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что подобного рода проблемы возникают на территории тех субъектов, где плохо работают электронные базы – в некоторых регионах администрации не успели "привести их в порядок".

Власти будут продолжать выделять средства для выплат семьям с детьми – речь идет даже о тех, кто не успел их получить, так как процедура выполняется в централизованном порядке. Это касается и отдаленных регионов. Уже 26 миллионов детей получили выплаты.

"Это говорит о том, что основная масса все получает, если оформляет документы как положено", – заявил сенатор в беседе с Nation News.

Рязанский также добавил, что Москва выделила необходимые деньги по приказу президента РФ. Это означает, что выплаты будут реализованы в любом случае, передает "Царьград".

Ранее в ПФР заявили, что рассчитывать на единовременную денежную помощь могут все семьи, имеющие на это право. Для получения выплат нужно оформить заявку на портале "Госуслуги".