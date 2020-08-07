СКР даст правовую оценку событий, произошедших в Белоруссии

Cледственный комитет России начал доследственную проверку по факту задержания в Минске 33 россиян 29 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщение ведомства.

Отмечается, что после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СК РФ будет дана соответствующая правовая оценка обстоятельствам задержания российских граждан.

Ранее в пятницу, 7 августа, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону впервые после инцидента обсудили ситуацию вокруг задержанных.