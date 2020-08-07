Захарченко вернулся в Москву

Захарченко вернулся в Москву
Дмитрий Захарченко. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшего офицера полиции доставили в "Матросскую тишину"

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко этапировали из колонии в Мордовии в московский следственный изолятор для ознакомления с материалами нового уголовного дела. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

Сейчас Захарченко находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" и знакомится с материалами дела, отметил защитник.

Напомним, бывший полковник последний раз был этапирован в Москву в марте текущего года также для изучения уголовного производства. Тогда он из-за коронавирусного карантина на какое-то время пропал из поля зрения адвокатов.

Экс-замглавы антикоррупционного главка Министерства внутренних дел РФ Захарченко был задержан 9 сентября 2016 г. Его обвинили во взяточничестве. В ходе обысков у него найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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