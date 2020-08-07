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Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко этапировали из колонии в Мордовии в московский следственный изолятор для ознакомления с материалами нового уголовного дела. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Сейчас Захарченко находится в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" и знакомится с материалами дела, отметил защитник.
Напомним, бывший полковник последний раз был этапирован в Москву в марте текущего года также для изучения уголовного производства. Тогда он из-за коронавирусного карантина на какое-то время пропал из поля зрения адвокатов.
Экс-замглавы антикоррупционного главка Министерства внутренних дел РФ Захарченко был задержан 9 сентября 2016 г. Его обвинили во взяточничестве. В ходе обысков у него найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.
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