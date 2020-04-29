Экс-полковник Захарченко таинственно исчез в московском СИЗО
Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный почти на 13 лет колонии за взяточничество, таинственным образом исчез в спецблоке СИЗО "Матросская тишина", куда он был доставлен 28 марта из Мордовии по новому делу. Об этом пишет сегодня издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на защитников преступника.
Отмечается, что в Москве Захарченко должен был приступить к ознакомлению с материалами своего нового дела по обвинению в получении взяток.
По данным адвокатов, их не пускают к подзащитному под разными предлогами даже для краткосрочного свидания. Среди главной причины называется введенный в столице из-за эпидемии коронавируса карантин.
В итоге, пишет издание, экс-полковник перестал отвечать на электронные письма адвокатов и частную корреспонденцию, не выходит на связь по телефону, а также возвращаются отправленные на его счет деньги.
Кроме того, у Захарченко еще до этапирования в Москву возникли проблемы со здоровьем, которые по сведениям защиты, требовали хирургического вмешательства. Заключенному был поставлен предварительный диагноз "ущемление двусторонней паховой грыжи".
Еще 13 марта бывший
замглавы антикоррупционного главка Министерства внутренних дел РФ
успел появиться перед телекамерами. Тогда он заявил, что намерен добиться пересмотра его дела и отмену приговора.
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