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Экс-полковник Захарченко хочет вернуть себе конфискованное добро

Экс-полковник Захарченко хочет вернуть себе конфискованное добро
Дмитрий Захарченко. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Осужденный за взяточничество бывший сотрудник МВД заговорил о миллиардах

Экс-замглавы антикоррупционного главка Министерства внутренних дел РФ Дмитрий Захарченко надеется на пересмотр его дела и отмену приговора. Об этом он заявил сегодня в коротком интервью "Лайфу" по видеосвязи из мордовской колонии.

"Пока я жив – я невиновен!", – сказал осужденный.

Как пишет "Телеграм-канал" "LIFE SHOT", бывший полковник намерен добиваться пересмотра дела о конфискации его имущества и денег, поступивших в пользу государства.

Захарченко полагает, что добьется другого решения суда, одновременно он отказался говорить о подробностях своей жизни на зоне. Он попросил составить "корректные" вопросы и передать ему через его адвокатов.

О том, что экс-полицейский собрался отвоевывать миллиарды рублей, конфискованных в госказну, стало известно в феврале нынешнего года. У севшего почти на 13 лет за взяточничество Захарченко отобрали свыше 9 млрд рублей.

Также ранее в СМИ просочилась информация о том, что экс-полковник получил свое первое наказание в колонии за драку – его отправили в штрафной изолятор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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